Защита обжаловала домашний арест Серебренникова

Она уточнила, что дату рассмотрения жалобы еще не назначили.

Адвокаты режиссера Кирилла Серебренникова обжаловали его домашний арест. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест 23 августа. Защита просила отпустить его под залог.

Режиссеру запретили пользоваться интернетом, телефоном и выходить на улицу. Худрук «Гоголь-центра» сможет посещать репетиции в театре только по разрешению следователя.

СК обвинил Серебренникова в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Сам режиссер отказался признать свою вину, заявив, что все деньги тратились на постановки.

Другие фигуранты дела — бывший главный бухгалтер основанной Серебренниковым «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор Юрий Итин и бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский. Итина отправили под домашний арест, Масляева и Малобродский находятся в СИЗО. Еще одну фигурантку дела — продюсера Екатерину Воронову — объявили в розыск.