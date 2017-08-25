Защита обжаловала домашний арест Серебренникова
Адвокаты режиссера Кирилла Серебренникова обжаловали его домашний арест. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Она уточнила, что дату рассмотрения жалобы еще не назначили.
Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест 23 августа. Защита просила отпустить его под залог.
Режиссеру запретили пользоваться интернетом, телефоном и выходить на улицу. Худрук «Гоголь-центра» сможет посещать репетиции в театре только по разрешению следователя.
СК обвинил Серебренникова в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Сам режиссер отказался признать свою вину, заявив, что все деньги тратились на постановки.
Другие фигуранты дела — бывший главный бухгалтер основанной Серебренниковым «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор Юрий Итин и бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский. Итина отправили под домашний арест, Масляева и Малобродский находятся в СИЗО. Еще одну фигурантку дела — продюсера Екатерину Воронову — объявили в розыск.