Россия передала международному следствию дополнительные радарные данные по MH17

Россия передала международной Совместной следственной группе дополнительные данные с радаров, касающиеся катастрофы MH17 летом 2014 года на Украине. Об этом сообщили 24 августа в Генеральной прокуратуре Нидерландов.

В ведомстве напомнили, что первичные данные, которые были переданы Москвой осенью 2016 года, не получилось расшифровать из-за несоответствия форматов.

Теперь Россия передала новые данные и инструкции к ним, которые должны позволить следствию обработать информацию с радаров. Сколько времени займет исследование, не сообщается.