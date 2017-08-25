Россия передала международному следствию дополнительные радарные данные по MH17
Россия передала международной Совместной следственной группе дополнительные данные с радаров, касающиеся катастрофы MH17 летом 2014 года на Украине. Об этом сообщили 24 августа в Генеральной прокуратуре Нидерландов.
В ведомстве напомнили, что первичные данные, которые были переданы Москвой осенью 2016 года, не получилось расшифровать из-за несоответствия форматов.
Теперь Россия передала новые данные и инструкции к ним, которые должны позволить следствию обработать информацию с радаров. Сколько времени займет исследование, не сообщается.
17 июля 2014 года малайзийский «Боинг», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины. Погибли все 298 человек, которые были на борту.
Через два года, в сентябре 2016 года, международные следователи опубликовали предварительные результаты своего расследования. В материалах утверждается, что лайнер был сбит ракетой из зенитной системы «Бук», которую перед этим привезли из России на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами. Затем «Бук» увезли обратно.
Перед публикацией следователей Минобороны РФ объявило, что российские радары не зафиксировали пуск ракеты.