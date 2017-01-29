Нидерланды не смогли расшифровать данные с российских радаров по крушению «Боинга»
Специалисты комиссии по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» под Донецком не смогли расшифровать данные с российских радаров, переданные властям Нидерландов осенью 2016 года. Об этом 28 января заявили представители нидерландской прокуратуры.
Затруднения с расшифровкой вызваны тем, что данные предоставлены в формате, который не соответствует международным стандартам.
«Необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров», — заявили в прокуратуре.
По сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации.
В сентябре 2016 года международная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» под Донецком представила предварительный доклад, согласно которому самолет был сбит с подконтрольной сепаратистам территории из зенитного комплекса «Бук», привезенного в Донбасс из РФ и потом отправленного обратно. В России эти выводы объявили предвзятыми и политически ангажированными.
За два дня до публикации Минобороны РФ и «Алмаз-Антей» (производитель «Бука» и локаторов) представили ранее не публиковавшиеся «первичные радиолокационные изображения воздушного пространства в необработанном виде», согласно которым радар не зафиксировал пуск ракеты к «Боингу» с подконтрольной сепаратистам территории. В октябре данные были переданы Нидерландам.
Малайзийский «Боинг», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился на востоке Украины, где в это время шли активные боевые действия. На борту находились 298 человек, все они погибли.