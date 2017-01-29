Нидерланды не смогли расшифровать данные с российских радаров по крушению «Боинга»

Специалисты комиссии по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» под Донецком не смогли расшифровать данные с российских радаров, переданные властям Нидерландов осенью 2016 года. Об этом 28 января заявили представители нидерландской прокуратуры.

Затруднения с расшифровкой вызваны тем, что данные предоставлены в формате, который не соответствует международным стандартам.

«Необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров», — заявили в прокуратуре.