Как выглядит монумент жертвам катастрофы MH17, который открыли рядом с аэропортом Амстердама. Фотографии

17 июля 2017 года — в третью годовщину катастрофы рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» над востоком Украины — в Нидерландах был открыт монумент погибшим. Мемориальный комплекс, расположенный рядом с амстердамским аэропортом, представляет собой парк, деревья в котором высажены в форме траурной ленточки. Число деревьев соответствует количеству жертв катастрофы — 298. В центре мемориала — символическое изображение глаза, на который нанесены имена погибших. В церемонии открытия памятника участвовали родственники жертв катастрофы, а также королевская семья.