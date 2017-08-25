Напавший на корреспондента НТВ в Парке Горького приговорен к полугоду исправительных работ

Meduza
10:19, 25 августа 2017
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Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения с празднования Дня ВДВ в Парке Горького в Москве, приговорен к шести месяцам исправительных работ и удержанию 10 процентов дохода в пользу государства.

Дело Орлова было рассмотрено в особом порядке в мировом судебном участке 396.

Перед заседанием, сообщало РИА Новости, Орлов подошел к потерпевшему и принес свои извинения, также свои извинения он направил корреспонденту телеграммой с просьбой о заключении мировой. Корреспондент «Медузы» сообщает, что во время суда он также неоднократно просил извинения у Развозжаева.

На суде было объявлено, что Орлов был дважды судим — по статьям 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Обе судимости уже погашены и сняты.

Обвинение просило назначить Орлову наказание в виде 6 месяцев исправительных работ и удержать 15 процентов дохода в пользу государства.

Орлов в последнем слове указал, что на его иждивении находится мать-пенсионерка, в очередной раз принес извинения и попросил назначить ему любое наказание, не связанное с лишением свободы.

Корреспондент НТВ заявил, что оставляет выбор наказания для Орлова на усмотрение судьи.

Нападение на корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева произошло днем 2 августа. Во время прямого включения с празднования Дня ВДВ в Парке Горького к журналисту подошел мужчина и стал нецензурно выражаться. Развозжаев попросил его замолчать, после чего мужчина ударил корреспондента в лицо.
Нападавший — Александр Орлов — был задержан и приговорен к пяти суткам административного ареста за неподчинение требованиям полицейских.
Ему также были предъявлены обвинения по статье 116 УК РФ («Побои»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Так как Орлов признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает наказание не более двух третей от максимально возможного.

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