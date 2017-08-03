Напавший на журналиста НТВ в Парке Горького арестован на пять суток
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток Александра Орлова, которого подозревают в нападении на журналиста телеканала НТВ. Решение вынесено по административной статье о неповиновении сотруднику полиции.
Ранее суд взял с него подписку о невыезде по уголовному делу о побоях. По этому делу Орлову грозит до двух лет лишения свободы.
«Орлова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), ему назначено наказание виде пяти суток», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль в четверг.
Нападение на корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева произошло днем 2 августа. Во время прямого включения с празднования Дня ВДВ в Парке Горького к журналисту подошел мужчина и стал нецензурно выражаться. Развозжаев попросил его замолчать, после чего мужчина ударил корреспондента в лицо.
На напавшем была надета майка с надписью «Оплот». Такое название носит пророссийская организация, действующая на Украине. Лидер донецкого отделения «Оплота» — Александр Захарченко - возглавляет ДНР. У «Оплота», в числе прочего, есть интернет-магазин, торгующий одеждой с символикой организации.