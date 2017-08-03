Напавший на журналиста НТВ в Парке Горького арестован на пять суток

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток Александра Орлова, которого подозревают в нападении на журналиста телеканала НТВ. Решение вынесено по административной статье о неповиновении сотруднику полиции.

Ранее суд взял с него подписку о невыезде по уголовному делу о побоях. По этому делу Орлову грозит до двух лет лишения свободы.