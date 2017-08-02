Корреспондента НТВ в прямом эфире ударили по лицу. Против нападавшего возбуждено уголовное дело

На журналиста НТВ напали на праздновании Дня воздушно-десантных войск. Корреспондент Никита Развозжаев в прямом эфире дневного выпуска программы «Чрезвычайное происшествие» рассказывал, как проходит празднование в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Едва корреспондент начал отвечать на вопросы ведущей Валерии Гавриловской, как к нему подошел, видимо, нетрезвый мужчина и начал выкрикивать нецензурные слова (кроме этого звучало обещание «захватить Украину»). После просьбы корреспондента «помолчать», мужчина ударил его кулаком по лицу. Трансляция прервалась на моменте, когда нападавший с пакетом в руке направлялся к отходящему в сторону Развозжаеву.

Пьяный десантник напал на корреспондента НТВ в прямом эфире НТВ

Хулигана быстро задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что он не имеет никакого отношения к ВДВ. Как пишет Life, мужчина рассказал, что участвовал в боевых действиях, но «не в России, а там, где Захарченко» (видимо, имея в виду главу непризнанной республики ДНР Александра Захарченко). Мужчина был одет в футболку с надписью «Оплот». Так называется пророссийская украинская организация, выступающая против «Евромайдана», Захарченко — один из ее лидеров. У «Оплота» есть также спортивный клуб, магазин одежды и отель. Представители организации не были доступны для оперативных комментариев.

Прокуратура Москвы начала проверку, в результате которой в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Как сообщает пресс-служба ведомства, Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил отделу полиции по району Якиманка «изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности». Решение о мере пресечения для нападавшего будет принято в течение 48 часов после его задержания.

По информации НТВ, нападавшего зовут Александр Орлов ему 32 года. На своей странице во «ВКонтакте», Орлов часто репостит публикации православного и патриотического движения «Сорок сороков». Он также подписан на группы «Русские онлайн», «Православные монархи», «Нам Сталин — отец» и другие. Подтверждения его участия в боевых действиях в Донбассе или службы в рядах ВДВ на его странице найти не удалось.

Вечером 2 августа на странице «Сорока сороков» появилось сообщение о том, что ударивший корреспондента НТВ мужчина не имеет отношения к движению, а информация об обратном якобы распространяется для дискредитации «Сорока Сороков».

С журналистом все в порядке. Пресс-служба телеканала НТВ заявила, что состояние здоровья корреспондента Развозжаева не вызывает опасений. «Тем не менее, было принято решение обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент», — говорится в сообщении пресс-службы. Сам Развозжаев сказал в эфире программы «Сегодня», что чувствует себя нормально, но «у него немного кружится голова и побаливают скулы». «Его [нападавшего] состояние вызывает некоторые вопросы. Вероятнее всего, он в состоянии алкогольного опьянения, потому что в тот момент, когда мы вместе с ним ехали в одной машине, он продолжал оскорблять меня, в том числе угрожать», — рассказал журналист.