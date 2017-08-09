Как корреспондент НТВ должен был защитить себя в День ВДВ. Версия главы Общественной палаты
Meduza
09:06, 9 августа 2017
Секретарь Общественной палаты России и главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев заявил, что журналист НТВ Никита Развозжаев мог бы сам «защитить свои права», когда на него напал прохожий во время репортажа в День ВДВ. По данным НТВ, нападавшего зовут Александр Орлов. Против него завели дело о побоях, он находится под подпиской о невыезде. Мужчину также арестовали на пять суток за неповиновение полиции.
Фото в анонсе: Михаил Климентьев / Sputnik / Scanpix / LETA