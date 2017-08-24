Цюрихский оперный театр: дело против Серебренникова — акт политического устрашения
Интендант Цюрихского оперного театра Андреас Хомики выступил с заявлением в поддержку Кирилла Серебренникова, которого 23 августа отправили под домашний арест.
«Уголовное дело против Кирилла Серебренникова выглядит не просто судебным разбирательством о расходовании средств, но и актом политического устрашения. Мы надеемся, что все обвинения против Кирилла будут сняты, и он сможет — на свободе! — максимально быстро приступить к реализации своих творческих проектов», — заявил Хомики.
Хомики отметил, что Россия богата талантливыми художниками, но творческая свобода и политическая независимость — основополагающие вещи для развития искусства.
Мы знаем Кирилла как высокопрофессионального, заслуживающего доверия и очень цельного художника. Мы надеемся, что он не будет наказан за свое неудобное и свободолюбивое искусство. (нем. яз.)