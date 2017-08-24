Интендант Цюрихского оперного театра Андреас Хомики выступил с заявлением в поддержку Кирилла Серебренникова, которого 23 августа отправили под домашний арест.

«Уголовное дело против Кирилла Серебренникова выглядит не просто судебным разбирательством о расходовании средств, но и актом политического устрашения. Мы надеемся, что все обвинения против Кирилла будут сняты, и он сможет — на свободе! — максимально быстро приступить к реализации своих творческих проектов», — заявил Хомики.

Хомики отметил, что Россия богата талантливыми художниками, но творческая свобода и политическая независимость — основополагающие вещи для развития искусства.