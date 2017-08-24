Цюрихский оперный театр: дело против Серебренникова — акт политического устрашения

Цюрихский оперный театр
16:30, 24 августа 2017
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Интендант Цюрихского оперного театра Андреас Хомики выступил с заявлением в поддержку Кирилла Серебренникова, которого 23 августа отправили под домашний арест.

«Уголовное дело против Кирилла Серебренникова выглядит не просто судебным разбирательством о расходовании средств, но и актом политического устрашения. Мы надеемся, что все обвинения против Кирилла будут сняты, и он сможет — на свободе! — максимально быстро приступить к реализации своих творческих проектов», — заявил Хомики.

Хомики отметил, что Россия богата талантливыми художниками, но творческая свобода и политическая независимость — основополагающие вещи для развития искусства.

Мы знаем Кирилла как высокопрофессионального, заслуживающего доверия и очень цельного художника. Мы надеемся, что он не будет наказан за свое неудобное и свободолюбивое искусство. (нем. яз.)

Цюрихский оперный театр
Кирилл Серебренников был задержан 22 августа по подозрению «в организации хищения бюджетных средств», выделенных на театральный проект «Платформа». По версии следствия, Серебренников организовал хищение 68 миллионов рублей. Режиссер отказался признать вину, заверив, что все деньги тратились на постановки. 23 августа суд отправил его под домашний арест.
Серебренников — один из немногих российских режиссеров, успешно работающих в европейских театрах. В Цюрихском оперном театре режиссер должен ставить оперу Моцарта в ноябре 2018 года.
На 22 октября 2017 года запланирована премьера оперы «Гензель и Гретель» в постановке Серебренникова в Штутгарте. Несмотря на то, что режиссер находится под домашним арестом и не сможет присутствовать на финальной стадии репетиций, Штутгартская опера заявила, что все равно выпустит спектакль.

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