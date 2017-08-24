Лидер «Ноля» Федор Чистяков объявил об отмене концертов в России. Ранее он решил не возвращаться из США

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков, который недавно объявил о решении не возвращаться в РФ из-за запрета Свидетелей Иеговы, сообщил об отмене российских концертов.

Из сообщения на сайте музыканта следует, что к этому его побудили ограничение деятельности американских консульств в России, которое ставит «под очень большой вопрос» получение им визы для возвращения в США, и задержание режиссера Кирилла Серебренникова, дело против которого, по мнению Чистякова, носит «явно репрессивный характер».

«В конце концов, я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска», — заявил музыкант.

По его словам, мысль о гастролях в России вызывала у него «неприятное чувство, что как будто идешь в дом, в котором полыхает пожар, и ты не знаешь, выйдешь ты оттуда живым или нет», однако из-за обязательств перед поклонниками и промоутерами он был «полон решимости» поехать.

«Но вот произошли события, которые окончательно ломают все», — написал он.