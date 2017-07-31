Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил не возвращаться в Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков объявил, что не вернется Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы. Об этом он сам рассказал «Новой газете».

По словам Чистякова, он никогда не хотел эмигрировать, но во время тура по США узнал, что Верховный суд России запретил Свидетелей Иеговы. После отклонения апелляции 17 июля он принял окончательное решение.

«Единственное, когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред», — добавил он.

Теперь, пояснил музыкант, он не может работать в России, так как его могут «в любую минуту забрать». Группу «Ноль» он закрывать не собирается и планирует приехать на гастроли в Россию. Он также хочет попробовать записать новый альбом удаленно из Нью-Йорка.