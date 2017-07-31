Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил не возвращаться в Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы

Новая газета
09:56, 31 июля 2017
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Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков объявил, что не вернется Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы. Об этом он сам рассказал «Новой газете».

По словам Чистякова, он никогда не хотел эмигрировать, но во время тура по США узнал, что Верховный суд России запретил Свидетелей Иеговы. После отклонения апелляции 17 июля он принял окончательное решение.

«Единственное, когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред», — добавил он.

Теперь, пояснил музыкант, он не может работать в России, так как его могут «в любую минуту забрать». Группу «Ноль» он закрывать не собирается и планирует приехать на гастроли в Россию. Он также хочет попробовать записать новый альбом удаленно из Нью-Йорка.

«Первое и главное: я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки», — заявил Чистяков.

Новая газета
20 апреля Верховный суд признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Минюст посчитал, что верующие распространяют экстремистскую литературу. Свидетели Иеговы не смогли оспорить это решение.
Первый альбом «Ноля» под названием «Музыка драчевых напильников» вышел в 1986 году. С тех пор группа выпустила еще пять студийных пластинок, после чего «Ноль» записывал только концертные сборники. Самый известный альбом группы называется «Песня о безответной любви к Родине» с треками «Иду курю», «Человек и кошка» и «Русский рок-н-ролл».

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