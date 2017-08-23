«Коммерсант»: Кирилл Серебренников заявил следователям, что не занимался финансовыми вопросами «Седьмой студии»

Коммерсант
05:58, 23 августа 2017
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Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный по делу «Седьмой студии», сообщил следователям, что не занимался финансовыми вопросами компании, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Из показаний Серебренникова, по данным издания, следует, что все финансово-хозяйственные решения в «Седьмой студии» принимали Юрий Итин, Алексей Малобродский и Нина Масляева.

Занимая пост худрука «Седьмой студии», сообщил режиссер следователям, он не имел отношения к деньгам, не готовил финансовую отчетность и не контролировал расходы. «Я вообще в этом плохо разбираюсь», — отметил он.

Серебренников также подчеркнул, что с его точки зрения совершить какие-либо финансовые махинации в тех условиях, в которых работала «Седьмая студия», было затруднительно.

Когда именно Серебренников дал такие показания, «Коммерсант» не уточняет. 22 августа источники «Интерфакса» заявили, что режиссер, находясь в статусе свидетеля, дал показания против коллег по «Седьмой студии». Что именно рассказал режиссер следователям, агентство не уточняло.

Давая показания, господин Серебренников подчеркивал, что график проводимых художественных мероприятий был очень плотным, а между отдельными проектами в рамках «Платформы» шла жесткая конкурентная борьба за финансирование. Поэтому, с его точки зрения, совершить какие-либо финансовые махинации в таких условиях было довольно сложно.

Коммерсант
Следственный комитет 22 августа объявил, что художественный руководитель «Гоголь-центра» режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральные постановки. Серебренников свою вину не признает. 23 августа Басманный суд должен избрать режиссеру меру пресечения.
О расследовании дела «Седьмой студии», одним из основателей которой является Серебренников, стало известно в мае. Тогда дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски.
По делу «Седьмой студии» обвинения ранее были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, экс-директору этой компании Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой. Итин находится под домашним арестом, а Малобродский и Масляева — в СИЗО.
Масляева, как сообщалось, пошла на сделку со следствием и дала показания против руководителей компании, включая Серебренникова.
Обвиняемой по делу «Седьмой студии» также проходит исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. В СК 22 августа заявили, что она находится в розыске.

Дело "Седьмой студии"

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Дело Кирилла Серебренникова

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