«Коммерсант»: Кирилл Серебренников заявил следователям, что не занимался финансовыми вопросами «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный по делу «Седьмой студии», сообщил следователям, что не занимался финансовыми вопросами компании, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Из показаний Серебренникова, по данным издания, следует, что все финансово-хозяйственные решения в «Седьмой студии» принимали Юрий Итин, Алексей Малобродский и Нина Масляева.

Занимая пост худрука «Седьмой студии», сообщил режиссер следователям, он не имел отношения к деньгам, не готовил финансовую отчетность и не контролировал расходы. «Я вообще в этом плохо разбираюсь», — отметил он.

Серебренников также подчеркнул, что с его точки зрения совершить какие-либо финансовые махинации в тех условиях, в которых работала «Седьмая студия», было затруднительно.

Когда именно Серебренников дал такие показания, «Коммерсант» не уточняет. 22 августа источники «Интерфакса» заявили, что режиссер, находясь в статусе свидетеля, дал показания против коллег по «Седьмой студии». Что именно рассказал режиссер следователям, агентство не уточняло.