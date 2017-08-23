Более 600 человек признали пострадавшими от пожара в Ростове-на-Дону. Возбуждено дело о халатности

По словам мэра города Виталия Кушнарева, заявки на материальную помощь подали 686 человек. Чиновник пообещал, что среди жителей сгоревших домов проведут опрос, хотят они переехать или восстановить своим дома.

МЧС признало пострадавшими в результате пожара в Ростове-на-Дону 602 человека. Об этом сообщил глава министерства Владимир Пучков, передает РБК.

Пожар в районе частной застройки произошел 21 августа. Его потушили спустя сутки. Огонь повредил более 100 домов.

Ранее сообщалось о 400 пострадавших, 58 из которых обратились за медицинской помощью. Девятерых госпитализировали, один человек погиб.

По факту пожара возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В региональном управлении МЧС сообщали, что основной версией считают поджог. Как рассказывал источник ТАСС, подожгли в разных местах.

Жители района частной застройки в центре города жаловались, что им угрожали поджогом из-за отказа продать свои участки.