Лавров связал ограничение выдачи американских виз с организацией «цветных революций»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение США ограничить выдачу виз в России соответствует «логике тех, кто организует цветные революции». По словам Лаврова, США «затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти».

«Это инерция администрации Обамы в чистом виде», — добавил министр.

Какие действия предпримет Россия в ответ на решение США, Лавров не сообщил. Он пообещал лишь, что «мы не будем срывать зло на американских гражданах». «Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», — сказал глава МИДа.