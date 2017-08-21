Лавров связал ограничение выдачи американских виз с организацией «цветных революций»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение США ограничить выдачу виз в России соответствует «логике тех, кто организует цветные революции». По словам Лаврова, США «затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти».
«Это инерция администрации Обамы в чистом виде», — добавил министр.
Какие действия предпримет Россия в ответ на решение США, Лавров не сообщил. Он пообещал лишь, что «мы не будем срывать зло на американских гражданах». «Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», — сказал глава МИДа.
США решили приостановить выдачу неиммиграционных виз в России с 23 августа 2017 года. С 1 сентября визы будут выдавать только в посольстве в Москве. Собеседования, уже назначенные в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, отменяются.
Свое решение посольство США объяснило сокращением штата дипломатической миссии в России примерно на 60 процентов. Власти РФ ограничили число американских дипломатов в конце июля — в ответ на высылку 35 российских дипломатов в декабре 2016 года.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина предположила, что срок оформления американских виз для жителей российских регионов может увеличиться до полугода.