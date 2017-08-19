Террористы собирались устроить взрыв в храме Саграда-Фамилия

Террористическая ячейка, совершившая нападения на пешеходов в Каталонии 17–18 августа, планировала устроить взрыв в храме Саграда-Фамилия, одной из самых посещаемых достопримечательностей Барселоны. Об этом сообщает сайт El Español, не указывая источники информации.

По информации издания, террористы собирались использовать три фургона со врывчаткой для трех нападений — в Саграда-Фамилии, на Рамбле и, возможно, в портовой зоне. Предположительно, преступники намеревались сначала сбить прохожих, а затем взорвать машины.

El Español полагает, что из-за взрыва в доме в Альканаре, где террористы делали взрывчатку, террористы изменили план. В этот момент у них уже были арендованы машины; кроме того, они якобы опасались, что полиция выйдет на них в ходе расследования взрыва.

19 августа испанские СМИ также сообщили, что в причастности к организации теракта подозревается Абделбаки эс-Сатти, имам мечети в Риполе. Он мог способствовать радикализации подозревамых. Имама никто не видел с 15 августа; по словам его соседа, он объявил, что едет в Марокко. Полицейские рассматривают версию, что эс-Сатти погиб при взрыве в Альканаре.