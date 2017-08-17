ВЦИОМ: Половина россиян назвала процесс над Улюкаевым «показательной акцией»
Почти половина россиян считает, что процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым во взятке в особо крупном размере, является «показательной акцией». Такой точки зрения придерживаются 49 процентов участников опроса, проведенного ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.
Проявлением реальной борьбы властей с коррупцией дело Улюкаева назвали чуть более трети респондентов (35 процентов).
При этом более половины участников опроса (57 процентов) верят в виновность Улюкаева. Среди тех, кто считает Улюкаева виновным, сообщает РБК, более половины предположили, что он получит минимальный срок, а каждый пятый респондент предположил, что бывший министр вовсе избежит наказания.
Алексей Улюкаев, занимавший в тот момент пост министра экономического развития, был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, Улюкаев приехал за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал от «Роснефти» за подготовку заключения по приватизации «Башнефти». После задержания Улюкаев был уволен с поста министра.
Бывший глава министерства экономического развития свою вину категорически отрицает. По его словам, он стал жертвой провокации, устроенной ФСБ при участии главы «Роснефти» Игоря Сечина.
16 августа Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению дела Улюкаева по существу.