ВЦИОМ: Половина россиян назвала процесс над Улюкаевым «показательной акцией»

Почти половина россиян считает, что процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым во взятке в особо крупном размере, является «показательной акцией». Такой точки зрения придерживаются 49 процентов участников опроса, проведенного ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Проявлением реальной борьбы властей с коррупцией дело Улюкаева назвали чуть более трети респондентов (35 процентов).

При этом более половины участников опроса (57 процентов) верят в виновность Улюкаева. Среди тех, кто считает Улюкаева виновным, сообщает РБК, более половины предположили, что он получит минимальный срок, а каждый пятый респондент предположил, что бывший министр вовсе избежит наказания.