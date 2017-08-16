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Предприниматели стали выходить из экспертных советов при Трампе. Трамп решил закрыть советы

Associated Press
17:58, 16 августа 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп объявил, что закрывает оба экспертных совета с участием ведущих американских предпринимателей, которые были учреждены при нем минувшей зимой.

Вместо того чтобы надавить на бизнесменов в совете по промышленности и в форуме по стратегии и политике, я закрываю оба совета. Всем спасибо!

Решение было принято после того, как несколько бизнесменов покинули эти советы на фоне противоречивой реакции Трампа на события в Шарлотсвилле. Среди них были, в частности, глава Intel Брайан Кржанич, руководитель фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер и глава производителя консервированных супов Campbellʼs Дениз Моррисон.

Мориссон заявила, что Трамп после случившегося должен был недвумысленно дать понять, что убийство и проявления расизма нельзя ставить в один ряд «с чем бы то ни было другим, что произошло в Шарлотсвилле».

После беспорядков в Шарлотсвилле с участием ультраправых и их оппонентов, в ходе которых мужчина въехал на машине в толпу протестующих и убил женщину, Дональд Трамп возложил ответственность на обе стороны конфликта. Это вызвало критику со стороны как демократов, так и республиканцев.
При Дональде Трампе работали два экспертных совета с участием глав крупнейших американских компаний, которые были посвящены вопросам бизнеса и экономики. Один из них — форум по стратегии и политике — был создан в декабре, еще до вступления Трампа в должность. Совет по промышленности был учрежден в конце января.

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