Предприниматели стали выходить из экспертных советов при Трампе. Трамп решил закрыть советы

Президент США Дональд Трамп объявил, что закрывает оба экспертных совета с участием ведущих американских предпринимателей, которые были учреждены при нем минувшей зимой.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

Решение было принято после того, как несколько бизнесменов покинули эти советы на фоне противоречивой реакции Трампа на события в Шарлотсвилле. Среди них были, в частности, глава Intel Брайан Кржанич, руководитель фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер и глава производителя консервированных супов Campbellʼs Дениз Моррисон.

Мориссон заявила, что Трамп после случившегося должен был недвумысленно дать понять, что убийство и проявления расизма нельзя ставить в один ряд «с чем бы то ни было другим, что произошло в Шарлотсвилле».