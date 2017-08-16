Новым директором по коммуникациям Белого дома станет пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа

Новый директором по коммуникациям Белого дома станет Хоуп Хикс, которая сейчас работает старшим советником по коммуникациям. Об этом со ссылкой на два неназванных источника в администрации президента сообщает CNN.

Официально Хикс пока не утверждена, но обсуждения находятся в завершающей стадии, заявили собеседники телеканала.