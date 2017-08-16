Новым директором по коммуникациям Белого дома станет пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа
Новый директором по коммуникациям Белого дома станет Хоуп Хикс, которая сейчас работает старшим советником по коммуникациям. Об этом со ссылкой на два неназванных источника в администрации президента сообщает CNN.
Официально Хикс пока не утверждена, но обсуждения находятся в завершающей стадии, заявили собеседники телеканала.
Должность директора по коммуникациям Белого дома остается вакантной с конца июля, когда президент Дональд Трамп уволил Энтони Скарамуччи. Тот провел на посту директора по коммуникациям 10 дней.
Вскоре после прихода Скарамуччи со своего поста ушел пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, а затем — глава администрации Райнс Прибус.
Хоуп Хикс была единственным сотрудником пресс-службы Трампа в ходе его предвыборной кампании. До этого она работала с его дочерью Иванкой.