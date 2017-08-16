Сайт американских неонацистов The Daily Stormer переехал в зону .ru. Его блокировали GoDaddy и Google

Американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru. Новый адрес зарегистрировали у российской компании RU-CENTER. Регистрация была оплачена 15 августа сроком на один год. Владелец сайта в регистрационных данных не указан.

15 августа пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности, по косвенным признакам пришел к выводу, что серверы The Daily Stormer расположены в России. Владельцы сайта скрывают исходный IP-адрес сервера с помощью сервиса CloudFlare.