США ввели санкции против брата Уго Чавеса

США ввели санкции против восьми граждан Венесуэлы, причастных к созыву в встране Учредительного собрания. В их число попал член собрания Адан Чавес, брат покойного президента Уго Чавеса.

В список, помимо Чавеса, попали другие другие члены собрания и президентской комиссии по его созданию, а также чиновник местной ЦИК и один из руководителей национальной гвардии.