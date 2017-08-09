США ввели санкции против брата Уго Чавеса
США ввели санкции против восьми граждан Венесуэлы, причастных к созыву в встране Учредительного собрания. В их число попал член собрания Адан Чавес, брат покойного президента Уго Чавеса.
В список, помимо Чавеса, попали другие другие члены собрания и президентской комиссии по его созданию, а также чиновник местной ЦИК и один из руководителей национальной гвардии.
В конце июля США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и более десятка других чиновников.
В Венесуэле, где несколько лет продолжается тяжелейший экономический и политический кризис, в августе 2017 года начало работу Учредительно собрание, созванное по инициативе президента Мадуро и состоящее из его сторонников. Собрание объявило себя высшим органом власти в стране.