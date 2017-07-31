В охваченной уличными протестами Венесуэле меняют конституцию. Никто не понимает зачем

В Венесуэле все плохо. Ее экономику называют худшей в мире, инфляция исчисляется в тысячах процентов. Жители страны уже несколько лет умудряются обходиться без предметов первой необходимости — в аптеках нет медикаментов, в магазинах — туалетной бумаги. Несколько месяцев венесуэльцы протестуют против руководства страны. В первую очередь они недовольны президентом Николасом Мадуро, пришедшим на смену Уго Чавесу после его смерти. Мадуро во всех проблемах винит капиталистов и оппозицию, которая в 2015 году выиграла выборы в парламент и с тех пор безуспешно пытается сместить президента.

Explosions and clashes in Venezuela — BBC News BBC News

Николас Мадуро, чтобы «вернуть мир» в свою страну, решил созвать учредительное собрание. Это специальный орган, который созывается для изменения конституции. В конце 1990-х учредительное собрание созывал Уго Чавес; в итоге была написана действующая конституция. Зачем ее менять спустя без малого 20 лет, никто не понимает, а Николас Мадуро никак это публично не объяснил. Как учредительное собрание может помочь вернуть продукты в магазины, он тоже не объясняет.

Вероятно, учредительное собрание нужно, чтобы утихомирить оппозиционный парламент. В январе 2017 года депутаты решили, что Николас Мадуро должен быть отстранен от власти. Ничего не вышло: Верховный суд, который контролируется Мадуро, встал на сторону президента и оставил его на посту. С избранием учредительного собрания парламент просто разгонят, как это было при Чавесе в 1999 году. Вообще по духу закона учредительное собрание нужно для переписывания конституции, но, как заявили в избирательной комиссии, это конкретное собрание сможет распустить парламент и переписать любые законы.

30 июля в Венесуэле прошли выборы, и учредительное собрание было избрано. В него вошли 545 человек, все — сторонники Николаса Мадуро. Оппозиция отказалась выдвигать своих кандидатов. Оппозиционеры заранее объявили голосование нелегитимным. По официальным данным, на участки пришли около восьми миллионов человек, почти половина избирателей. По оценке оппозиции и инвестиционного банка Torino Capital (он занимался экзит-полами), — почти в три раза меньше. Международное сообщество не признало итоги голосования; незадолго до выборов США ввели санкции против 13 бывших и действующих чиновников.

Выборы сопровождались столкновениями между противниками власти и полицией. В результате столкновений погибли не менее 10 человек, в том числе двое подростков 10 и 13 лет. Один из кандидатов был убит у себя дома накануне голосования. Общее число пострадавших неизвестно. В Каракасе при взрыве пострадали семеро полицейских.

Venezuela vote triggers deadly 'war' in the streets AFP news agency

Судя по опросам и альтернативному голосованию, Николаса Мадуро поддерживает меньшинство венесуэльцев. Если верить крупнейшему социологическому центру страны, против учредительного собрания выступали 67% венесуэльцев, а 69% считают, что Мадуро должен уйти в отставку до конца года. По итогам альтернативного референдума, устроенного оппозицией в июле, где проголосовали около 7 миллионов человек, 98% выступили против изменения конституции.