США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как заявил глава министерства финансов Стивен Мнучин, Мадуро, устроив выборы в учредительное собрание, доказал, что он диктатор.

Под санкции попадают все активы Мадуро, которые могут находиться под юрисдикцией США. Американцам запрещено вести дела с венесуэльским президентом.

По данным Reuters, впоследствии США могут ввести санкции против нефтяного сектора экономики Венесуэлы.