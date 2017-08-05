Генпрокурор Венесуэлы решила приостановить работу учредительного собрания. Учредительное собрание ее уволило

BBC News
16:42, 5 августа 2017
Надежный источник

Учредительное собрание Венесуэлы в первый день работы решило отправить в отставку генпрокурора страны Луису Ортегу Диас, которая накануне попросила суд приостановить работу органа из-за нарушений в ходе выборов.

В ходе голосования члены собрания кричали в адрес генпрокурора «предательница!», передает Associated Press. Новым генпрокурором решено назначить сторонника президента Николаса Мадуро, омбудсмена Тарека Сааба, против которого США недавно ввели санкции.

За несколько часов до этого решения Ортега Диас заявила, что силовики окружили здание генеральной прокуратуры и не позволили ей попасть на рабочее место.

Reuters называет Луису Ортегу Диас одним из главных оппонентов Николаса Мадуро в последние месяцы. Минувшей весной она, ранее поддерживавшая правительство, раскритиковала решение Верховного суда лишить власти парламент. В июне Верховный суд запретил ей покидать страну и заморозил ее счета. Как пишет «Би-би-си», ей грозит судебное преследование.

В Венесуэле учредительное собрание — орган, который созывается для изменения конституции. В 2017 году о созыве этого органа объявил президент Николас Мадуро, отставки которого на фоне сильнейшего экономического кризиса с 2015 года добивается оппозиционный парламент.
В избирательной комиссии заявили, что это учредительное собрание сможет распустить парламент и переписать любые законы. Оппозиция бойкотировала выборы, и в орган избрались лишь сторонники Мадуро.

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