Генпрокурор Венесуэлы решила приостановить работу учредительного собрания. Учредительное собрание ее уволило

Учредительное собрание Венесуэлы в первый день работы решило отправить в отставку генпрокурора страны Луису Ортегу Диас, которая накануне попросила суд приостановить работу органа из-за нарушений в ходе выборов.

В ходе голосования члены собрания кричали в адрес генпрокурора «предательница!», передает Associated Press. Новым генпрокурором решено назначить сторонника президента Николаса Мадуро, омбудсмена Тарека Сааба, против которого США недавно ввели санкции.

За несколько часов до этого решения Ортега Диас заявила, что силовики окружили здание генеральной прокуратуры и не позволили ей попасть на рабочее место.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) August 5, 2017

Reuters называет Луису Ортегу Диас одним из главных оппонентов Николаса Мадуро в последние месяцы. Минувшей весной она, ранее поддерживавшая правительство, раскритиковала решение Верховного суда лишить власти парламент. В июне Верховный суд запретил ей покидать страну и заморозил ее счета. Как пишет «Би-би-си», ей грозит судебное преследование.