«Открытие» выставило на продажу 35 миллиардов рублей проблемных кредитов

Банк «Открытие» выставил на продажу портфель просроченных потребительских кредитов на общую сумму 35 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на участников тендера пишет «Коммерсант». В объявлении о тендере на сайте «Открытия» сумма не указана.

По словам гендиректора «Секвойя Кредит Консолидейшн» Алексея Терского, тендер «Открытия» — крупнейший с начала 2017 года. За весь 2016 год банк продал менее 14 миллиардов проблемных долгов.

Тендер поделен на 114 лотов, пишет «Коммерсант». Гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков предположил, что это нужно для быстрой продажи всего портфеля. Партнер компании «Юрпартнеръ» Александр Федоров добавил, что «цель банка — побыстрее избавиться от проблемных ссуд и распустить резервы».

В самом «Открытии» отказались комментировать объем тендера и сроки его реализации, но напомнили, что регулярно продают проблемные кредиты.