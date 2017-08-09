Дочери бывшего бухгалтера «Седьмой студии» пожаловались на слежку по заказу Кирилла Серебренникова

Интерфакс
11:45, 9 августа 2017
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Дочери бывшего главного бухгалтера театральной компании «Седьмая студия» Нины Масляевой Марина и Ольга рассказали на допросе, что за ними организована слежка. Протокол допроса зачитан в Мосгорсуде 9 августа на заседании о мере пресечения.

По мнению Марины и Ольги Масляевых, за ними следят, чтобы «выяснить круг общения» их матери и оказать на нее давление. В организации слежки женщины заподозрили художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего директора театра Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Вопросом слежки за Масляевыми по просьбе следователя занимается ФСБ.

Судья также приобщила к делу письмо деятелей искусства и культуры, которые призвали отпустить Малобродского из-под ареста.

Нина Масляева, Малобродский и Итин проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, под их руководством «Седьмая студия» получила бюджетные деньги на постановки и театральные фестивали, но похитили часть средств. Сумма ущерба по двум эпизодам дела — 3,5 миллиона рублей.
Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итина отправили под домашний арест. Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля, но у него изъяли загранпаспорт.

Дело «Седьмой студии»

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