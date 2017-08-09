Дочери бывшего бухгалтера «Седьмой студии» пожаловались на слежку по заказу Кирилла Серебренникова

Дочери бывшего главного бухгалтера театральной компании «Седьмая студия» Нины Масляевой Марина и Ольга рассказали на допросе, что за ними организована слежка. Протокол допроса зачитан в Мосгорсуде 9 августа на заседании о мере пресечения.

По мнению Марины и Ольги Масляевых, за ними следят, чтобы «выяснить круг общения» их матери и оказать на нее давление. В организации слежки женщины заподозрили художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего директора театра Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Вопросом слежки за Масляевыми по просьбе следователя занимается ФСБ.

Судья также приобщила к делу письмо деятелей искусства и культуры, которые призвали отпустить Малобродского из-под ареста.