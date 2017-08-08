ЦБ подал иск о банкротстве «Югры»

Центробанк направил в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом банка «Югра». Соответствующая информация размещена в картотеке дел суда. Исковое заявление было подано 7 августа. Другие подробности в картотеке не указаны.

ЦБ 10 июля ввел временную администрацию в банке «Югра», входившем в число 50 крупнейших кредитных организаций России по объему капитала. Такое решение, как объявил регулятор, было принято в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Банк пытался оспорить введение временной администрации, указывая, что не нарушил обязательные нормативы ЦБ. Отменить решение о временной администрации в «Югре» также требовала Генпрокуратура

28 июля Банк России отозвал у «Югры» лицензию. Это решение руководство банка также оспорило в Арбитражном суде. Первое заседание по иску «Югры» к ЦБ назначено на 15 августа.

На счетах физических лиц в «Югре» на момент введения временной администрации находились более 180 миллиардов рублей, из них 170 миллиардов — застрахованные вклады. Выплаты вкладчикам «Югры» станут крупнейшими в современной истории России.