В Венесуэле подавили попытку военного мятежа против Мадуро
6 августа группа вооруженных людей на севере Венесуэлы объявила о восстании против президента страны Николаса Мадуро.
Участники группы, одетые в военную форму и называющие себя бойцами 41-й бригады Валенсии, разместили в соцсетях заявление, в котором утверждали, что не стремятся совершить переворот, а лишь хотят восстановить конституционный строй в Венесуэле.
Как пишет Associated Press, вскоре лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил, что на севере страны был предотвращен теракт — вооруженные люди попытались захватить военную базу в районе Валенсии.
По словам Кабельо, «верный правительственным войскам гарнизон» действовал быстро и смог обезвредить нападавших. В твиттере появились фотографии связанных людей в военной форме.
[#ULTIMAHORA] Los militares golpistas habrían fracasado en la sublevacion y habrían sido capturados. #Venezuelapic.twitter.com/MKTcO9BlSK— Planeta Cero (@Planeta_Cero) August 6, 2017
«Мы объявляем об организации законного восстания. Сегодня мы выступаем вместе с храбрым народом Венесуэлы против кровавой тирании Николаса Мадуро» (исп. яз.).