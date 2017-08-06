В Венесуэле подавили попытку военного мятежа против Мадуро

El Nacional
14:43, 6 августа 2017
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6 августа группа вооруженных людей на севере Венесуэлы объявила о восстании против президента страны Николаса Мадуро.

Участники группы, одетые в военную форму и называющие себя бойцами 41-й бригады Валенсии, разместили в соцсетях заявление, в котором утверждали, что не стремятся совершить переворот, а лишь хотят восстановить конституционный строй в Венесуэле.

Как пишет Associated Press, вскоре лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил, что на севере страны был предотвращен теракт — вооруженные люди попытались захватить военную базу в районе Валенсии.

По словам Кабельо, «верный правительственным войскам гарнизон» действовал быстро и смог обезвредить нападавших. В твиттере появились фотографии связанных людей в военной форме.

«Мы объявляем об организации законного восстания. Сегодня мы выступаем вместе с храбрым народом Венесуэлы против кровавой тирании Николаса Мадуро» (исп. яз.).

El Nacional
В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, вызванный недовольством политикой президента Николаса Мадуро. В июле Мадуро объявил выборы в Учредительное собрание, которое должно заменить оппозиционно настроенный парламент. Одновременно в городах прошли аресты лидеров оппозиции.
Сообщалось, что выборы проходили во значительными нарушениями: правительство объявило о 41-процентной явке, при условии, что на многие участки в знак протеста вообще не пришли избиратели.
5 августа генпрокуратура Венесуэлы потребовала прекратить деятельность Учредительного собрания, заявив о нарушениях, допущенных в ходе выборов. Собрание, в свою очередь, сняло с должности генпрокурора Венесуэлы.

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