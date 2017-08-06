В Венесуэле подавили попытку военного мятежа против Мадуро

6 августа группа вооруженных людей на севере Венесуэлы объявила о восстании против президента страны Николаса Мадуро.

Участники группы, одетые в военную форму и называющие себя бойцами 41-й бригады Валенсии, разместили в соцсетях заявление, в котором утверждали, что не стремятся совершить переворот, а лишь хотят восстановить конституционный строй в Венесуэле.

Как пишет Associated Press, вскоре лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил, что на севере страны был предотвращен теракт — вооруженные люди попытались захватить военную базу в районе Валенсии.

По словам Кабельо, «верный правительственным войскам гарнизон» действовал быстро и смог обезвредить нападавших. В твиттере появились фотографии связанных людей в военной форме.