Жителям сносимых домов в Москве предложат переехать подальше от центра с увеличением площади
В рамках программы массового сноса домов в Москве чиновники планируют предложить собственникам переезд в другой район, но с увеличением площади квартиры. Об этом «Коммерсанту» рассказал неназванный столичный чиновник.
Этот вариант переселения предусматривает, что новая квартира будет в пределах того же округа, но дальше от центра, то есть дешевле по стоимости квадратного метра.
Как рассказал глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, когда аналогичную схему предлагали во время первой волны расселения пятиэтажек, ей воспользовались около 20 процентов жителей. Некоторые соглашались на квартиру большей площади, даже если она находилась в Подмосковье.
В действующей редакции законов и постановлений московского правительства увеличить площадь квартиры при переселении можно только с доплатой. При этом мэрия отмечает, что новые квартиры будут больше в любом случае, за счет увеличения нежилой площади.
По программе реновации власти города планируют расселить и снести 5144 дома к 2032 году. Первые расселения ожидаются к концу 2017 года. По умолчанию собственники будут получать квартиры в том же районе (за исключением Зеленоградского округа и «новой Москвы»).