В Москве снесут на тысячу домов больше, чем собирались. Как так? Под реновацию пойдут девятиэтажки, дома после капремонта и здания в самом центре города

1 августа правительство Москвы утвердило список 5144 жилых домов, которые снесут в рамках программы реновации. За время, которое прошло после голосования, объявленного мэрией, в этот список добавилось 1082 жилых дома — собственники провели общие собрания и попросили власти включить их программу. «Медуза» рассказывает о самых примечательных прибавлениях в списке — и о тех, кто в него в итоге не попал.

Активнее всего просили о сносе в Капотне и Новой Москве

Больше всего домов, добавившихся в программу реновации, в районе Капотня — 28 домов (в основном хрущевки и три кирпичных общежития). При этом голосования в этом районе не было вовсе — однако, как следует из данных мэрии, жильцы провели общие собрания собственников и добились того, чтобы их включили в программу.

Таким же образом в списках появились 187 жилых домов на территории Новой Москвы; больше всего — в Троицке и поселении Марушкинское (по 18 домов в каждом).

Программа реновации пройдет и в центре Москвы

В итоговом списке домов, которые будут сносить, впервые появились несколько районов Центрального административного округа Москвы. В частности, 21 дом в Басманном районе (в 12 из них жители провели собрания; в остальных прошло голосование); по два дома в Тверском и Мещанском районах; и по одному — в районах Арбат, Замоскворечье и Хамовники.

Чемпионами по реновации стали Кузьминки (там снесут 286 домов), Перово (194 дома) и Зюзино (182 дома).

Некоторых из тех, кто голосовали за снос, не снесут. И наоборот

18 домов, жильцы которых выступили за программу реновации, не вошли в итоговые списки. Три из них находятся в районе Хорошево-Мневники, по два — в районах Красносельский, Соколиная Гора и Южное Тушино; еще в нескольких районах решили не сносить по одному дому. В одном из домов (Варшавское шоссе, 4) программу реновации поддержали 100% собственников — но в итоговый список он все равно не вошел.

Есть и обратный случай. 53% жильцов дома в Саперном проезде (8, корпус 1) в Новогирееве в ходе голосования высказались против сноса. Тем не менее этот дом все равно присутствует в списке. На просьбу прокомментировать этот факт в мэрии «Медузе» не ответили.

В список под снос добавили кирпичные пятиэтажки, недавно отремонтированные хрущевки и девятиэтажки

По подсчетам «Медузы», большинство домов, добавленных в финальный список программы реновации, — кирпичные пятиэтажки и хрущевки, в которых был проведен капитальный ремонт. Мэрия не могла выставить эти дома на голосование из-за низкой степени износа здания — они не подходили под критерии для голосования, определенные самим правительством Москвы.

Кроме того, в списке оказались десятки девятиэтажных домов, находящихся в районах, где жильцы пятиэтажек активно поддерживают программу реновации. Например, в районе Кузьминки были в программу реновации были включены 12 девятиэтажных домов; в районе Южное Медведково — шесть, в Северном Измайлово — четыре.

Есть в списке под снос и девятиэтажные дома, вблизи которых нет пятиэтажек. Как правило, это девятиэтажные дома ранних серий, расположенные в привлекательных местах. Например, в районе Можайский — дом на берегу Беловежского пруда.