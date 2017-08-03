Авиакомпания «Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне, если они будут вписываться в установленные для ручной клади размеры. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

По словам Калмыкова, при определении разрешенного размера ручной клади авиакомпания будет ориентироваться на габариты, а не на вес.

«То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите», — заявил глава «Победы».

Ручная кладь, вписывающаяся в установленные размеры, подчеркнул он, будет перевозиться бесплатно даже в том случае, если ее вес превышает 5 килограммов.

Точные параметры ручной клади, разрешенной к бесплатной перевозке, а также ее максимально допустимый вес «Победа» определит в ближайшее время.

Калмыков также пообещал, что после вступления в силу нового закона об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов авиакомпания снизит минимальную стоимость билетов с 999 до 777 рублей. Снижение базовых тарифов, по его оценкам, может составить до 20 процентов.