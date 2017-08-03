«Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки

ТАСС
12:23, 3 августа 2017
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Авиакомпания «Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне, если они будут вписываться в установленные для ручной клади размеры. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

По словам Калмыкова, при определении разрешенного размера ручной клади авиакомпания будет ориентироваться на габариты, а не на вес.

«То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите», — заявил глава «Победы».

Ручная кладь, вписывающаяся в установленные размеры, подчеркнул он, будет перевозиться бесплатно даже в том случае, если ее вес превышает 5 килограммов.

Точные параметры ручной клади, разрешенной к бесплатной перевозке, а также ее максимально допустимый вес «Победа» определит в ближайшее время.

Калмыков также пообещал, что после вступления в силу нового закона об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов авиакомпания снизит минимальную стоимость билетов с 999 до 777 рублей. Снижение базовых тарифов, по его оценкам, может составить до 20 процентов.

Даже если это все будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер. Объем, как у зарубежных лоукостеров, будем определять с помощью специального «измерителя». 

ТАСС
Компания-лоукостер «Победа» считает, что рюкзаки, включая женские, не относятся к списку предметов, разрешенному к бесплатной перевозке на борту самолета. За провоз ручной клади, не входящий в этот список, «Победа» взимает дополнительную плату. Пассажиры, с которых требовали оплатить рюкзаки как ручную кладь, неоднократно подавали авиакомпанию в суд и выигрывали часть исков.
В июле в России был принят закон, отменяющий бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов и вводящий новые правила для ручной клади. Пассажир с невозвратным билетом, говорится в документе, имеет право на бесплатный провоз как минимум 5 килограммов ручной клади. Точные размеры и вес разрешенной к бесплатной перевозке ручной клади будут устанавливать авиакомпании. Список предметов, которые можно бесплатно взять на борт в дополнение к ручной клади, был значительно сокращен. Новые правила вступят в силу в конце сентября.

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