Леонида Волкова оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию раздачи листовок в поддержку Навального

Симоновский суд Москвы приговорил главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова к штрафу в размере 300 тысяч рублей за организацию так называемого агитационного субботника, прошедшего 8–9 июля. Его признали виновным в повторном проведении массового мероприятия без подачи уведомления.

В постановлении суда сказано, сообщил Волков в твиттере, что он «с использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия». По его словам, суд также назвал его «виновным в организации агитации».

Согласно административному протоколу, распространение листовок в поддержку Навального в разных районах Москвы было «не чем иным, как скрытой формой коллективного публичного мероприятия». Уведомлений о проведении акции сторонники Навального не подавали.

Суды по аналогичным делам прошли 3 августа в отношении самого Алексея Навального и главы его московского штаба Николая Ляскина. Решение по их делам еще не вынесено.

Это типа оправдание по сегодняшним временам.

Просто оно вот так выглядит. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) August 3, 2017