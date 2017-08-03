Леонида Волкова оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию раздачи листовок в поддержку Навального

Леонид Волков
17:09, 3 августа 2017
Надежный источник

Симоновский суд Москвы приговорил главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова к штрафу в размере 300 тысяч рублей за организацию так называемого агитационного субботника, прошедшего 8–9 июля. Его признали виновным в повторном проведении массового мероприятия без подачи уведомления.

В постановлении суда сказано, сообщил Волков в твиттере, что он «с использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия». По его словам, суд также назвал его «виновным в организации агитации».

Согласно административному протоколу, распространение листовок в поддержку Навального в разных районах Москвы было «не чем иным, как скрытой формой коллективного публичного мероприятия». Уведомлений о проведении акции сторонники Навального не подавали.

Суды по аналогичным делам прошли 3 августа в отношении самого Алексея Навального и главы его московского штаба Николая Ляскина. Решение по их делам еще не вынесено.

Так называемый агитационный субботник в поддержку Алексея Навального прошел 8–9 июля в российских городах. Полиция задержала несколько десятков активистов, раздававших материалы в разных местах. Их действия расценили как «скрытую форму коллективного мероприятия».
Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента РФ 2018 года. По действующему законодательству он из-за судимости не может выдвинуть свою кандидатуру, но Навальный говорит, что намерен добиться своей регистрации.
Штабы в поддержку Навального были открыты в десятках городов России. Сторонники Навального регулярно сталкиваются с противодействием со стороны правоохранительных органов или провластных активистов. Перед агитационным субботником во многих штабах были изъяты агитационные материалы.
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