Навального оштрафовали на 300 тысяч за организацию раздачи листовок. Агитацию сочли «скрытой формой публичного мероприятия»

Кира Ярмыш
19:53, 3 августа 2017
Надежный источник

Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 300 тысяч рублей за организацию так называемого агитационного субботника, прошедшего 8–9 июля. Его признали виновным в повторном проведении массового мероприятия без подачи уведомления.

Ранее 3 августа по аналогичным делам были оштрафованы главы федерального и московского штабов Навального Леонид Волков и Николай Ляскин. Их оштрафовали соответственно на 300 тысяч и 250 тысяч рублей.

Как и в делах Волкова и Ляскина, суд счел раздачу агитации «скрытой формой публичного мероприятия»; при этом уведомления на проведение этого мероприятия Навальный и его сторонники не подавали.

Организацией акции, по мнению полиции и суда, Навальный занимался с помощью видео на ютьюбе. На заседании Навальный указывал, что один из упомянутых в протоколе эфиров прошел, когда он находился под арестом.

300 тысяч рублей — самый большой возможный штраф за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). За это нарушение также возможен арест сроком до 30 суток.

Агитационный субботник в поддержку Алексея Навального прошел 8–9 июля во многих российских городах. Полиция задержала несколько десятков активистов, раздававших материалы на разных площадках. Их действия, как следовало из опубликованных фрагментов протокола, в полиции расценили как «скрытую форму коллективного мероприятия».
Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. По действующему законодательству ему запрещено баллотироваться из-за судимости, однако Навальный называет это запрет неконституционным и говорит, что намерен добиться своей регистрации.
Штабы в поддержку Навального были открыты в десятках городов России. Сторонники Навального регулярно сталкиваются с противодействием со стороны правоохранительных органов или провластных активистов. Перед июльским агитационным субботником во многих штабах были изъяты агитационные материалы.

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