Навального оштрафовали на 300 тысяч за организацию раздачи листовок. Агитацию сочли «скрытой формой публичного мероприятия»

Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 300 тысяч рублей за организацию так называемого агитационного субботника, прошедшего 8–9 июля. Его признали виновным в повторном проведении массового мероприятия без подачи уведомления.

Ранее 3 августа по аналогичным делам были оштрафованы главы федерального и московского штабов Навального Леонид Волков и Николай Ляскин. Их оштрафовали соответственно на 300 тысяч и 250 тысяч рублей.

Как и в делах Волкова и Ляскина, суд счел раздачу агитации «скрытой формой публичного мероприятия»; при этом уведомления на проведение этого мероприятия Навальный и его сторонники не подавали.

О, и мой судья произнёс прекрасное: скрытая форма коллективного публичного мероприятия. — Alexey Navalny (@navalny) August 3, 2017

Организацией акции, по мнению полиции и суда, Навальный занимался с помощью видео на ютьюбе. На заседании Навальный указывал, что один из упомянутых в протоколе эфиров прошел, когда он находился под арестом.

300 тысяч рублей — самый большой возможный штраф за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). За это нарушение также возможен арест сроком до 30 суток.