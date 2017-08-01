Директором сочинского заповедника стала «племянница Рогозина»

Коммерсант
07:17, 1 августа 2017
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Министерство природных ресурсов и экологии России сменило директора Сочинского национального парка, назначив на эту должность Дарью Филиппову. Она, по словам уволенного главы парка Николая Пеньковского, приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Пеньковского уволили 8 июня после того, как он отказался добровольно уйти с поста. Он оспорил это решение Минприроды в суде и 29 июня был восстановлен, но сейчас находится на больничном и ожидает решения министра Сергея Донского о руководстве заповедника.

Филиппова, по словам Пеньковского, пришла в парк в апреле 2017 года в должности вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков. Как выяснил «Коммерсант», до этого опыт работы с заповедниками у нее был только в течение месяца на посту замминистра экологии и природных ресурсов Крыма.

На связь Филипповой с Рогозиным указывает то, что женщина с 1994 по 2013 годы работала в фирмах, которые связаны с сестрой вице-премьера Татьяной Филипповой. Сама Дарья Филиппова отказалась отвечать на вопросы издания, направив их в Минприроды.

В Минприроды комментировать назначение Филипповой директором Сочинского национального парка и ее родственную связь с Рогозиным отказались.

Сочинский национальный парк образован в 1983 году, он занимает почти две тысячи квадратных километров на побережье Черного моря в Большом Сочи. Пеньковский возглавлял заповедник с 2002 года.
Дмитрий Рогозин курирует в правительстве оборонный комплекс и авиакосмическую отрасль. При этом его сын Алексей Рогозин является вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина». В правительстве посчитали, что поскольку Рогозин-старший заранее уведомил руководство о возможном конфликте интересов, разбираться в вопросе назначения его сына на эти посты не надо.

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