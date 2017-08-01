Директором сочинского заповедника стала «племянница Рогозина»

Министерство природных ресурсов и экологии России сменило директора Сочинского национального парка, назначив на эту должность Дарью Филиппову. Она, по словам уволенного главы парка Николая Пеньковского, приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Пеньковского уволили 8 июня после того, как он отказался добровольно уйти с поста. Он оспорил это решение Минприроды в суде и 29 июня был восстановлен, но сейчас находится на больничном и ожидает решения министра Сергея Донского о руководстве заповедника.

Филиппова, по словам Пеньковского, пришла в парк в апреле 2017 года в должности вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков. Как выяснил «Коммерсант», до этого опыт работы с заповедниками у нее был только в течение месяца на посту замминистра экологии и природных ресурсов Крыма.

На связь Филипповой с Рогозиным указывает то, что женщина с 1994 по 2013 годы работала в фирмах, которые связаны с сестрой вице-премьера Татьяной Филипповой. Сама Дарья Филиппова отказалась отвечать на вопросы издания, направив их в Минприроды.

В Минприроды комментировать назначение Филипповой директором Сочинского национального парка и ее родственную связь с Рогозиным отказались.