Уволился директор психоневрологического интерната, передавший квартиры подопечных людям из своего окружения
Депутат Мосгордумы Алексей Мишин уволился с должности директора московского психоневрологического интерната (ПНИ) № 16. 25 июля «Медуза» писала, что Мишин передал людям из своего окружения квартиры двоих жителей ПНИ № 30, который он до недавнего времени возглавлял.
Информацию об увольнении Мишина подтвердил «Медузе» глава департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян.
«Он написал заявление, а я издал приказ», — сказал он.
Представитель Мишина Анастасия Минашкина заявила «Медузе», что ей о его увольнении неизвестно.
Алексей Мишин — опекун жителей ПНИ № 30 Романа Богомолова и Елены Ильинской, признанных недееспособными. Сотрудница интерната, которой Мишин передал право действовать от их имени, заключила договоры о пожизненной ренте, по которым квартиры Богомолова и Ильинской должны перейти соответственно Светлане Дасаевой (помощнице Мишина) и Кристине Волковой (дочери одной из бывших сотрудниц ПНИ). При этом, согласно документам из госреестра, квартиры уже находятся в их собственности.