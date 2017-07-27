Уволился директор психоневрологического интерната, передавший квартиры подопечных людям из своего окружения

Депутат Мосгордумы Алексей Мишин уволился с должности директора московского психоневрологического интерната (ПНИ) № 16. 25 июля «Медуза» писала, что Мишин передал людям из своего окружения квартиры двоих жителей ПНИ № 30, который он до недавнего времени возглавлял.

Информацию об увольнении Мишина подтвердил «Медузе» глава департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян.

«Он написал заявление, а я издал приказ», — сказал он.

Представитель Мишина Анастасия Минашкина заявила «Медузе», что ей о его увольнении неизвестно.