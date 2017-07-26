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Квартиры жителей психоневрологического интерната достались людям из окружения депутата Мосгордумы. Реакция мэрии и самого депутата
25 июля в «Медузе» вышло расследование, посвященное, в частности, тому, как квартиры двух жителей психоневрологического интерната № 30 достались людям из окружения бывшего руководителя интерната, а сейчас депутата Мосгордумы Алексея Мишина. Вот что произошло потом:
- Алексей Мишин объявил, что собирается подать депутатские запросы в следственные органы о «разглашении персональных данных» инвалидов; суть претензий он комментировать отказался.
- Московская мэрия рассказала, что для нее эта ситуация не новость: за одну из квартир судится еще с февраля, но пока проигрывает в судах. Судебный спор о другой квартире еще не начался.
- В Мосгордуме призвали «не вешать ярлыки» на участников сделок.
Фото в анонсе: Иван Клейменов для «Медузы»