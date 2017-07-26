Квартиры жителей психоневрологического интерната достались людям из окружения депутата Мосгордумы. Реакция мэрии и самого депутата

25 июля в «Медузе» вышло расследование, посвященное, в частности, тому, как квартиры двух жителей психоневрологического интерната № 30 достались людям из окружения бывшего руководителя интерната, а сейчас депутата Мосгордумы Алексея Мишина. Вот что произошло потом:

Алексей Мишин объявил, что собирается подать депутатские запросы в следственные органы о «разглашении персональных данных» инвалидов; суть претензий он комментировать отказался.

Московская мэрия рассказала, что для нее эта ситуация не новость: за одну из квартир судится еще с февраля, но пока проигрывает в судах. Судебный спор о другой квартире еще не начался.

В Мосгордуме призвали «не вешать ярлыки» на участников сделок.