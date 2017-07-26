Мэрия Москвы решила через суд вернуть квартиры жителям психоневрологического интерната № 30

Московские власти намерены через суд добиваться возвращения квартир жителям психоневрологического интерната (ПНИ) № 30 Роману Богомолову и Елене Ильинской. С таким заявлением выступил заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников на следующий день после публикации расследования о ПНИ на «Медузе».

По словам Печатникова, иск о расторжении договора пожизненной ренты на квартиру Ильинской был подан еще в феврале 2017 года, но мэрия проиграла. Сейчас власти города подали на апелляцию.

Иск по квартире Богомолова будет подан «на следующей неделе», пообещал Печатников. Он заверил, что департамент труда и соцзащиты постоянно проверяет ПНИ на предмет «аморальных действий в отношении недееспособных».

Как выяснила «Медуза», квартиры были оформлены по пожизненной ренте на Светлану Дасаеву и Кристину Волкову. Обе женщины связаны с депутатом Мосгордумы Алексеем Мишиным, который ранее возглавлял ПНИ № 30. Замглавы Мосгордумы Андрей Метельский заявил, что «вешать ярлыки» на участников сделки нельзя, но возможные злоупотребления с собственностью жителей ПНИ назвал «высшей степенью подлости».