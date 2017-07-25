Московские квартиры жителей интерната достались людям из окружения депутата Мосгордумы. Он был директором интерната

Московские квартиры двух жителей психоневрологического интерната (ПНИ) № 30 передали людям, связанным с бывшим директором интерната, депутатом Мосгордумы Алексеем Мишиным. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении «Медузы». Взамен жители ПНИ получают ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Из полученных «Медузой» документов следует, что Мишин является опекуном Романа Богомолова и Елены Ильинской, которые признаны недееспособными. В качестве опекуна Мишин согласился с тем, чтобы от имени этих людей могла действовать сотрудница интерната Елена Караваева.

В свою очередь, Караваева заключила два договора о пожизненной ренте. Согласно этим документам, квартиры Богомолова и Ильинской после их смерти перейдут в собственность Светланы Дасаевой и Кристины Волковой соответственно.

Как выяснила «Медуза», Дасаева является помощницей депутата Мишина, а Кристина Волкова — дочь Натальи Волковой, бывшей сотрудницы ПНИ № 30. В государственном реестре недвижимости указано, что квартиры уже принадлежат Дасаевой и Волковой — при том, что Богомолов и Ильинская живы.

Юрист Яна Мандрыкина в комментарии «Медузе» отметила, что формально такие сделки не являются незаконными, но могут подпадать под определение «притворная сделка». Мандрыкина отметила, что если сдавать квартиры жильцов ПНИ в аренду, они могли бы получить значительно больше 15 тысяч рублей в месяц.

В отделе опеки и попечительства «Медузе» заявили: «У этих людей есть опекун, их интересы учтены, у них есть номинальные банковские счета, на которые им должны переводить деньги».

Читайте большой репортаж Веры Шенгелии о том, как чиновники и бизнесмены зарабатывают на жителях ПНИ.