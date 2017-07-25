Совет Федерации одобрил законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров

Российские сенаторы одобрили законы о запрете анонимайзеров, VPN и Tor, а также о регулировании мессенджеров. Законы были приняты практически единогласно: от голосования по закону об анонимайзерах воздержался только один сенатор; против закона о мессенджерах выступили 6 человек (12 воздержались). Заседание Совета Федерации транслируется на ютьюбе.

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов на заседании СФ напомнил, что закон о мессенджерах распространяется только на зарегистрированные сервисы, а не те, которые «написаны на коленке». В ответ сенатор Антон Беляков напомнил, что мессенджер Facebook до сих пор не зарегистрирован, хотя «не написан на коленке». Из этого Беляков сделал вывод, что закон в достаточной мере не обсуждался с экспертным сообществом.

Истинной причиной принятия документа Беляков назвал лоббирование интересов сотовых операторов, которые по закону должны будут заключать контракты с мессенджерами для идентификации пользователей.