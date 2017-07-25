Россию обязали выплатить 6 тысяч евро по делу о жестоком обращении с осужденным за убийство Немцова

Европейский суд по правам человека присудил 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство Бориса Немцова.

Эскерханов, а также другие фигуранты дела, братья Анзор и Шадид Губашевы, жаловались на условия содержания в московском СИЗО и при транспортировке.

Ранее адвокаты Губашевых и Эскерханова заявили о досудебном соглашении с Россией по поводу жалоб в ЕСПЧ. Эскерханову Минюст предложил компенсацию 6 тысяч евро, а братьям Губашевым — по 6,5 тысяч.

ЕСПЧ отклонил жалобы Губашевых, так как они разгласили параметры досудебного соглашения с российским правительством.