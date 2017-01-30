ЕСПЧ присудил двоим обвиняемым по делу Немцова по 6,5 тысячи евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить по 6,5 тысячи евро обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова Анзору и Шадиду Губашевым. Об этом заявил адвокат Муса Хадисов.
«Мы просили признать нарушением прав наших подзащитных условия содержания в следственном изоляторе, их этапирования, а также слишком долгое рассмотрение наших жалоб на продление им меры пресечения. Суд с нами согласился», — рассказал он.
В частности, адвокаты Губашевых жаловались на «задержку с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», передает РИА Новости.
Братья Губашевы проходят обвиняемыми по делу об убийстве Бориса Немцова. По мнению следствия, Анзор Губашев участвовал в слежке за политиком, а Шадид помогал соучастникам преступления (в частности, возил их на машине).
Другие обвиняемые по делу Немцова также обращались в ЕСПЧ с жалобами. Комитет по предотвращению пыток заявил, в частности, о пытках в отношении Заура Дадаева, которого следствие называет непосредственным исполнителем убийства, и Темирлана Эскерханова, которого обвиняют в подготовке нападения и слежке.
В декабре 2016 года Минюст РФ предложил Эскерханову компенсацию.