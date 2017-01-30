ЕСПЧ присудил двоим обвиняемым по делу Немцова по 6,5 тысячи евро

Интерфакс
15:58, 30 января 2017
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить по 6,5 тысячи евро обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова Анзору и Шадиду Губашевым. Об этом заявил адвокат Муса Хадисов.

«Мы просили признать нарушением прав наших подзащитных условия содержания в следственном изоляторе, их этапирования, а также слишком долгое рассмотрение наших жалоб на продление им меры пресечения. Суд с нами согласился», — рассказал он. 

В частности, адвокаты Губашевых жаловались на «задержку с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», передает РИА Новости.

Братья Губашевы проходят обвиняемыми по делу об убийстве Бориса Немцова. По мнению следствия, Анзор Губашев участвовал в слежке за политиком, а Шадид помогал соучастникам преступления (в частности, возил их на машине).
Другие обвиняемые по делу Немцова также обращались в ЕСПЧ с жалобами. Комитет по предотвращению пыток заявил, в частности, о пытках в отношении Заура Дадаева, которого следствие называет непосредственным исполнителем убийства, и Темирлана Эскерханова, которого обвиняют в подготовке нападения и слежке.
В декабре 2016 года Минюст РФ предложил Эскерханову компенсацию.
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