ЕСПЧ присудил двоим обвиняемым по делу Немцова по 6,5 тысячи евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить по 6,5 тысячи евро обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова Анзору и Шадиду Губашевым. Об этом заявил адвокат Муса Хадисов.

«Мы просили признать нарушением прав наших подзащитных условия содержания в следственном изоляторе, их этапирования, а также слишком долгое рассмотрение наших жалоб на продление им меры пресечения. Суд с нами согласился», — рассказал он.

В частности, адвокаты Губашевых жаловались на «задержку с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», передает РИА Новости.