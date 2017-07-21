США введут запрет на туристические поездки в Северную Корею
США собираются ввести запрет на туристические поездки в Северную Корею. Об этом со ссылкой на заявления двух турагентств пишет Reuters.
Сообщается, что официально о запрете объявят 27 июля, а введут еще через 30 дней.
О запрете сообщило в том числе агентство Young Pioneer Tours, которое в свое время организовало поездку в КНДР для американского студента Отто Уормбира.
В 2016 году Уормбира осудили в КНДР на 15 лет каторги за кражу пропагандистского плаката. Летом 2017 года власти Северной Кореи объявили, что американец больше года находился в состоянии комы, его выдали родственникам в США.
Через неделю после доставки в США Уормбир умер.