США введут запрет на туристические поездки в Северную Корею

США собираются ввести запрет на туристические поездки в Северную Корею. Об этом со ссылкой на заявления двух турагентств пишет Reuters.

Сообщается, что официально о запрете объявят 27 июля, а введут еще через 30 дней.

О запрете сообщило в том числе агентство Young Pioneer Tours, которое в свое время организовало поездку в КНДР для американского студента Отто Уормбира.