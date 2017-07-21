Дочь Бориса Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве

По словам адвоката Ольги Михайловой, в жалобе оспаривается квалификация преступления по статье «убийство» (статья 105 УК РФ) вместо «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (статья 277 УК РФ).

Адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой подали апелляционную жалобу на приговор Московского окружного военного суда, вынесенный по делу об убийстве политика.

По делу об убийстве политика Бориса Немцова были осуждены пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, приговорили к 20 годам строгого режима. Остальные фигуранты получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.

Никто из обвиняемых в суде не признал своей вины. Те из них, кто во время расследования дал признательные показания, отказались от них, объяснив признание давлением со стороны следствия.

По мнению следствия, осужденные были наемными исполнителями убийства, а заказал его Руслан Мухудинов, водитель замкомандира чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева. Он находится в розыске. Адвокаты семьи Бориса Немцова, однако, называли организатором убийства самого Геремеева, который неоднократно упоминался в материалах дела, но даже не был допрошен.