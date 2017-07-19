Адвокат Заура Дадаева обжаловал приговор за убийство Бориса Немцова

При этом защитник другого фигуранта дела Темирлана Эскерханова Анна Бюричева заявила , что намерена обратиться в Верховный суд с требованием отправить дело на новое рассмотрение.

По словам адвоката, защитники других подсудимых намерены подать жалобы 20 июля.

Защита Заура Дадаева обжаловал приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. На приговор была подана краткая жалоба, рассказал адвокат Дадаева Марк Каверзин.

13 июля в Московском окружном военном суде вынесли приговор убийцам Бориса Немцова. Непосредственного исполнителя убийства Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима. Четверо его сообщников получили от 11 до 19 лет.

Защитники подсудимых ранее говорили, что не согласны с вердиктом присяжных и приговором и намерены обжаловать его вплоть до ЕСПЧ.