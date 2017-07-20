На Украине подготовили законопроект об уголовном наказании за доведение до самоубийства через «группы смерти»

Депутаты Верховной Рады Украины внесли законопроект об уголовной ответственности за доведение до самоубийства или самокалечения с помощью групп в соцсетях, игр и квестов.

Депутаты предлагают дополнить статью 120 Уголовного кодекса Украины («доведение до самоубийства») упоминанием «групп в социальных сетях, игр, конкурсов, квестов», целью которых являются «самоубийство или самокалечение или их имитация».

Наказание за доведение до самоубийства несовершеннолетних, в том числе с использованием соцсетей, предлагается увеличить с 7-10 до 12-15 лет лишения свободы.

Также депутаты хотят сделать уголовным преступлением создание пропагандирующих суицид «групп, игр, квестов и информационных продуктов» (предлагаемый срок заключения — до трех лет) и вовлечение в них несовершеннолетних (от пяти до семи лет).

В пояснительной записке сказано, что на Украине происходит все больше подростковых самоубийств, спровоцированных «так называемыми „группами смерти“» в соцсетях. При этом в украинском УК нет нормы, которая позволила бы судить за это. Депутаты приводят в пример конкретного подозреваемого в доведении до самоубийства девяти женщин, которого нельзя привлечь к ответственности по действующей формулировке статьи 120.