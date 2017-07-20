Бакаро или баркарола?Тест «Медузы» и Mastercard о Венеции

На Украине подготовили законопроект об уголовном наказании за доведение до самоубийства через «группы смерти»

Верховная Рада Украины
13:53, 20 июля 2017
Надежный источник

Депутаты Верховной Рады Украины внесли законопроект об уголовной ответственности за доведение до самоубийства или самокалечения с помощью групп в соцсетях, игр и квестов. 

Депутаты предлагают дополнить статью 120 Уголовного кодекса Украины («доведение до самоубийства») упоминанием «групп в социальных сетях, игр, конкурсов, квестов», целью которых являются «самоубийство или самокалечение или их имитация».

Наказание за доведение до самоубийства несовершеннолетних, в том числе с использованием соцсетей, предлагается увеличить с 7-10 до 12-15 лет лишения свободы.

Также депутаты хотят сделать уголовным преступлением создание пропагандирующих суицид «групп, игр, квестов и информационных продуктов» (предлагаемый срок заключения — до трех лет) и вовлечение в них несовершеннолетних (от пяти до семи лет).

В пояснительной записке сказано, что на Украине происходит все больше подростковых самоубийств, спровоцированных «так называемыми „группами смерти“» в соцсетях. При этом в украинском УК нет нормы, которая позволила бы судить за это. Депутаты приводят в пример конкретного подозреваемого в доведении до самоубийства девяти женщин, которого нельзя привлечь к ответственности по действующей формулировке статьи 120.

В России закон о «суицидальных пабликах», предложенный из-за сообщений о подростковых самоубийствах, спровоцированных закрытыми группами в соцсетях, был принят в июне 2017 года.
Закон ввел в УК статьи о склонении к самоубийству и организации деятельности, направленной на побуждение к суициду; максимальное наказание по этим статьям — шесть лет лишения свободы. В июле в Госдуму внесли законопроект об ужесточении этих статей и увеличения максимального срока до 15 лет.
Деятельность «суицидальных пабликов» и игра «Синий кит», где несовершеннолетних якобы склоняют к совершению самоубийств, стали широко обсуждаться в 2016–2017 годы. Первой резонансной публикацией на тему стала статья Галины Мурсалиевой в «Новой газете», где говорилось о гибели десятков детей. Позже сообщения о самоубийствах и попытках самоубийств под влиянием игры «Синий кит» стали появляться и в других постсоветских странах, в том числе на Украине, а затем и по всему миру.
В июле 2017 года предполагаемый администратор «суицидальных пабликов» Филипп Будейкин (Филипп Лис) был приговорен к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении за доведение до самоубийства двух девушек (обе они остались живы).

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться