Госдума решила ужесточить наказание за склонение к самоубийству. Эта статья появилась в УК всего месяц назад

Депутаты Госдумы 19 июля приняли в первом чтении законопроект, предлагающий ужесточить наказание по новой статье Уголовного кодекса «склонение к совершению самоубийства».

Правки касаются случаев, когда действия привели к самоубийству или попытке самоубийства. В общем случае виновных предлагается приговаривать к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет (сейчас — до четырех лет). Если жертвой преступления стал несовершеннолетний, беременная женщина или человек в беспомощном состоянии, то на срок от шести до 12 лет (в нынешней редакции — до шести лет), а если их было двое или больше — от восьми до 15 лет.

По другой новой статье «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» виновных предлагается сажать на срок от пяти до 10 лет, а если преступление было совершено с использованием публичных выступлений, СМИ или интернета, то на 15 лет. Сейчас по этой статье можно лишать свободы на срок до шести лет.

По словам соавтора законопроекта Василия Пискарева, его цель — перевести эти преступления «из разряда средней тяжести в особо тяжкие», передает «Интерфакс».

Законопроект был внесен в Госдуму 17 июля депутатами Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым и Эрнстом Валеевым. Он вносит правки в статьи, которые были введены в УК в июне 2017 года; Госдума рассматривала соответствующий законопроект, предложенный группой депутатов во главе с Ириной Яровой, этой весной. Поводом для появления этих статей стали сообщения о «суицидальных пабликах» в соцсетях, где подростков склоняют к самоубийству.