Госдума за пять дней примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза

Госдума планирует до конца весенней сессии окончательно принять законопроект, который усиливает уголовную ответственность за склонение к самоубийству. Об этом рассказал глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента только 17 июля. Принять в первом чтении его планируют уже 19 июля, а во втором и третьем — 21 июля.

Рассматриваемый документ предлагает усилить ответственность по статьям, которые появились в Уголовном кодексе в июне 2017 года: о склонении к самоубийству и об организации деятельности по побуждению к самоубийству.

Авторы законопроекта предлагают увеличить срок за склонение к самоубийству, если оно привело к гибели человека. Если сейчас за это грозит до пяти лет лишения свободы, то теперь предлагается давать срок от 5 до 10 лет. В случае, если погиб несовершеннолетний или беременная женщина, наказывать будут лишением свободы от 6 до 12 лет.

Максимальные сроки за организацию деятельности по доведению до самоубийства также предложено удвоить.