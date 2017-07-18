Госдума за пять дней примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза

Интерфакс
08:29, 18 июля 2017
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Госдума планирует до конца весенней сессии окончательно принять законопроект, который усиливает уголовную ответственность за склонение к самоубийству. Об этом рассказал глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента только 17 июля. Принять в первом чтении его планируют уже 19 июля, а во втором и третьем — 21 июля.

Рассматриваемый документ предлагает усилить ответственность по статьям, которые появились в Уголовном кодексе в июне 2017 года: о склонении к самоубийству и об организации деятельности по побуждению к самоубийству.

Авторы законопроекта предлагают увеличить срок за склонение к самоубийству, если оно привело к гибели человека. Если сейчас за это грозит до пяти лет лишения свободы, то теперь предлагается давать срок от 5 до 10 лет. В случае, если погиб несовершеннолетний или беременная женщина, наказывать будут лишением свободы от 6 до 12 лет.

Максимальные сроки за организацию деятельности по доведению до самоубийства также предложено удвоить.

Закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства был принят по инициативе вице-спикера Думы Ирины Яровой. Поводом стали сообщения о появлении в соцсетях «групп смерти», где детей в формате игры якобы призывают совершать самоубийства.
МВД и Следственный комитет не подтвердили значительный рост числа подростковых самоубийств из-за «групп смерти».

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