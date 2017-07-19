Кадыров: о преследовании геев в Чечне рассказывают «подлые правозащитники»

Сообщения о преследовании гомосексуалов в Чечне не соответствуют действительности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью американскому каналу HBO. По словам Кадырова, эту информацию распространяют «подлые, продажные правозащитники».

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки, — заявил Кадыров. — И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги».

Рамзан Кадыров заявил также, что Чечня — абсолютно демократическая республика. «Свобода слова, люди живут счастливо. Абсолютно все, что про нас говорят — это ерунда», — рассказал он.

При этом, как отмечает журналист HBO Дэвид Скотт, беседовавший с Кадыровым, в разговоре глава Чечни допустил, что гомосексуалов в республике могут наказывать их же родственники. «Если даже [родственники] накажут по закону, мы согласны на это», — заявил Кадыров.