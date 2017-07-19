Кадыров: о преследовании геев в Чечне рассказывают «подлые правозащитники»

ТАСС
06:38, 19 июля 2017
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Сообщения о преследовании гомосексуалов в Чечне не соответствуют действительности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью американскому каналу HBO. По словам Кадырова, эту информацию распространяют «подлые, продажные правозащитники».

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки, — заявил Кадыров. — И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги».

Рамзан Кадыров заявил также, что Чечня — абсолютно демократическая республика. «Свобода слова, люди живут счастливо. Абсолютно все, что про нас говорят — это ерунда», — рассказал он.

При этом, как отмечает журналист HBO Дэвид Скотт, беседовавший с Кадыровым, в разговоре глава Чечни допустил, что гомосексуалов в республике могут наказывать их же родственники. «Если даже [родственники] накажут по закону, мы согласны на это», — заявил Кадыров.

Интервью Рамзана Кадырова программе HBO Real Sports было показано 18 июля. Программа посвящена принадлежащему Кадырову бойцовскому клубу «Ахмат».
Ранее HBO публиковал фрагменты из интервью Кадырова, в которых тот, в частности, заявлял, что геев в Чечне нет, а если есть — предлагал забрать их в Канаду, чтобы «очистить кровь».
Тех, кто обвиняет власти Чечни в пытках, он назвал «шайтанами», «продажными» и «нелюдьми». «Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за то», — говорил Кадыров.
О преследовании гомосексуалов в Чечне с начала 2017 года пишут многие российские и западные СМИ. В частности, в апреле «Новая газета» сообщила, что в республике массово задерживают мужчин по подозрению в гомосексуальности и пытают, чтобы узнать имена других предполагаемых геев. В связи с публикациями было объявлено о проведении официальных проверок, но результатов они пока не дали.

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