Москалькова: сообщения о массовых убийствах в Чечне были в докладе Путину
Президент России Владимир Путин получил информацию о массовых убийствах задержанных по материалам «Новой газеты». Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Она пояснила, что в марте 2017 года получила данные от газеты, а затем доложила об этом Путину. По всей видимости, речь идет о встрече с президентом в мае.
Москалькова добавила, что также направила запрос в Следственный комитет. Там установили, что двое из якобы убитых не проживали в Чечне. По остальным 25 продолжается проверка, которая, по словам уполномоченного, идет «медленнее, чем могла бы».
9 июля «Новая газета» опубликовала 27 имен людей, которых, по данным газеты, убили в январе 2017 года в Грозном после задержания. Источник «Дождя» рассказал, что задержанных подозревали в нападении на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова.
В Чечне информацию «Новой газеты» назвали ложью и фантазией.