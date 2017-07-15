Кадыров попросил забрать из Чечни геев, чтобы «очистить кровь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO призвал «забрать» из республики геев, если они там есть, чтобы «очистить кровь».

Отвечая на вопрос журналиста Дэвида Скотта о преследованиях геев, Кадыров сказал: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев».

«Если есть — заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. <…> Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Если есть такие — пусть забирают», — сказал глава Чечни.

Тех, кто обвиняет власти Чечни в пытках, он назвал «шайтанами», «продажными» и «нелюдьми». «Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за то», — сказал Кадыров.

2. Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people. pic.twitter.com/oTshkbFGLO — Yashar Ali (@yashar) July 14, 2017

Полная версия программы HBO Real Sports, посвященная Чечне при Рамзане Кадырове и, в частности, развитию в республике боев без правил, выйдет во вторник, 18 июля. Вот трейлер передачи: