Кадыров: у меня хорошая армия, чтобы нападать и защищать

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря в интервью американскому телеканалу HBO об антироссийской, по его мнению, политике США, заявил, что у него есть «хорошая армия, которая может нападать и защищать».

«Они [США] знают, что я — один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. <…> Посмотрим, что у кого получится», — сказал он.

3. In an interview with @RealSportsHBO one of Putin's biggest allies says "we will put the world on its knees and screw it from behind." pic.twitter.com/nYpu78nDDy — Yashar Ali (@yashar) July 14, 2017

Отвечая на вопрос, считает ли он США врагом России, Кадыров отметил, что «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России».

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим», — сказал Кадыров.

Полная версия программы HBO Real Sports, посвященная Чечне при Рамзане Кадырове и, в частности, развитию в республике боев без правил, выйдет во вторник, 18 июля. Вот трейлер передачи: