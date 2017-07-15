Кадыров: у меня хорошая армия, чтобы нападать и защищать

HBO
06:26, 15 июля 2017
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря в интервью американскому телеканалу HBO об антироссийской, по его мнению, политике США, заявил, что у него есть «хорошая армия, которая может нападать и защищать».

«Они [США] знают, что я — один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. <…> Посмотрим, что у кого получится», — сказал он.

Отвечая на вопрос, считает ли он США врагом России, Кадыров отметил, что «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России».

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим», — сказал Кадыров.

Полная версия программы HBO Real Sports, посвященная Чечне при Рамзане Кадырове и, в частности, развитию в республике боев без правил, выйдет во вторник, 18 июля. Вот трейлер передачи:

Real Sports with Bryant Gumbel: Episode #244 Topical Promo (HBO Sports)
HBO

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В декабре 2014 года на стадионе в Грозном были собраны около 20 тысяч служащих в Чечне полицейских и военных. На митинге Рамзан Кадыров заявил, что собравшиеся — «боевая пехота» и «добровольный спецотряд» Владимира Путина, которая по приказу готова доказать это «на деле». Полицейские, как сообщалось, подписали рапорты о готовности «исполнить любой приказ президента Путина, главы МВД Колокольцева и главы Чечни Рамзана Кадырова в любой точке мира».
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